العراق يتسلم شحنات جديدة من لقاحات كورونا

2021/09/18 | 20:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، وصول شحنات جديدة من لقاحات فيروس كورونا.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نخسة منه، (18 أيلول 2021)، إنه "أعلنت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية عن وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وتصل كمية الجرع إلى أكثر من 400 ألف جرعة".

وأكدت الشركة وفق البيان، بأنه "تم توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصصة لنقل تلك الصناديق، حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد إلى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق بما فيها إقليم كردستان".

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