خبير اقتصادي يؤكد على استثمار الطاقات الشبابية ودعمها بالاموال

2021/09/18 | 20:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الخبير الاقتصادي، دريد العنزي، اليوم السبت، على استثمار الطاقات الشبابية ودعمها بالاموال، مبينا ان ثلاث ارباع جولات التراخيص امريكية.وقال العنزي لبرنامج “بضم العين”: انه “يجب ان تكون هناك فرص عمل ضمن برامج الكتل”، مشيرا الى “التركيز على التشغيل في القطاع الخاص وليس التوظيف”.واضاف “على الكتل السعي لتوفير فرص العمل قبل السكن”، […]

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