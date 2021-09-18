تعيين أول امرأة بمنصب مدير عام في وزارة الدفاع

2021/09/18 | 20:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر مجلس الوزراء، تعيين بان فائق شهاب، بمنصب المدير العام لدائرة الأفراد في وزارة الدفاع.

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، وردت لـ السومرية نيوز، إنه "المجلس قرر في جلسته الاعتيادية الثالثة والثلاثين المنعقدة في 31 آب 2021، الموافقة على تعيين بان فائق شهاب، بمنصب المدير العام لدائرة الأفراد في وزارة الدفاع، وآخرين".

وبذلك تكون بان فائق شهاب أول امرأة تتولى مهام مدير عام في وزارة الدفاع.أدناه الوثيقة:

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