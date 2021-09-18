توب 5: إعدام 9 في ميدان عام باليمن.. وتصعيد فرنسي جديد بسبب أزمة الغواصات

2021/09/18 | 21:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إعدام الحوثيين 9 أشخاص رميًا بالرصاص في ميدان بصنعاء، وتصريحات متحدث طالبان لـCNN عن السماح للفتيات بمتابعة التعليم الثانوي، واستدعاء فرنسا سفيريها في أمريكا وأستراليا بسبب أزمة الغواصات النووية، وتحقيق يكشف تلاعبًا في بيانات البنك الدولي لصالح الصين والسعودية، وصولا إلى تعليق تركي آل الشيخ على وضع استثماراته في مصر...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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