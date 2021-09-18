مجلس الأمن يعرب عن قلقه العميق جراء الأزمة السياسية بالصومال

2021/09/18 | 21:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعرب مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، عن قلقه إزاء الأزمة السياسية في الصومال بين الرئيس ورئيس وزرائه، داعياً في إعلان تبناه بالإجماع إلى الحوار وانتخابات شاملة ذات صدقية.ويأتي هذا الموقف غداة اجتماع طارئ مغلق لمجلس الأمن عُقد بناء على طلب المملكة المتحدة التي صاغت النص.وخلال هذا الاجتماع، أعرب أعضاء مجلس الأمن عن "قلقهم العميق إزاء الخلاف المستمر داخل الحكومة الصومالية والتأثير السلبي على الانتخابات وجدولها الزمني"، وفق ما جاء في النص.وحض أعضاء المجلس، جميع المعنيين على "ضبط النفس"، مشددين على "أهمية الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في الصومال».ودعوا «جميع الأطراف إلى حل خلافاتهم بالحوار وإعطاء الأولوية لإجراء انتخابات شفافة وشاملة وذات صدقية"، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.وينص الجدول الزمني الانتخابي المتفق عليه على انتخاب الرئيس في 10 أكتوبر (تشرين الأول) في عملية تم إرجاؤها.كما دعا مجلس الأمن، الحكومة الفيدرالية والولايات إلى "الحرص على ألا يؤدي أي خلاف سياسي إلى عرقلة العمل الموحد، ضد الجماعات الإرهابية الناشطة في الصومال".وتصاعد التوتر منذ نحو أسبوعين بين الرئيس محمد عبد الله محمد ولقبه "فرماجو" ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي في البلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي، الذي يواجه جموداً سياسياً وتمرداً إرهابياً منذ عام 2007.والخميس، سحب الرئيس الصومالي من روبلي "السلطات التنفيذية، لا سيما صلاحية إقالة و/أو تعيين مسؤولين"، فرد الأخير بإعلان "رفضه القرار غير القانوني الذي لا أساس له".

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