لبنان يطلب إيضاحات حول منح إسرائيل هاليبرتون عقدا للتنقيب البحري عن النفط

2021/09/18 | 21:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من وزير الخارجية الحصول على إيضاحات من المجتمع الدولي بعد أن منحت إسرائيل شركة هاليبرتون الأميركية، عملاق خدمات الحقول النفطية، عقدا للتنقيب في مياه البحر المتوسط.

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