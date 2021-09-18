2021/09/18 | 21:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت مديرية شرطة محافظة اربيل ، اليوم السبت، طبيعة الاصوات المخيفة الصادرة من داخل بناية متروكة في اربيل ، نافية انها اصوات تصدر عن “الجن” كما زعم بعض اهالي المدينة.وقالت المديرية في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اربيل ..



اصوات مخيفة داخل بناية متروكة..



والشرطة تكتشف السبب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اربيل.. اصوات مخيفة داخل بناية متروكة.. والشرطة تكتشف السبب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اربيل.. اصوات مخيفة داخل بناية متروكة.. والشرطة تكتشف السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).