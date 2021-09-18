الاقتصاد النيابية تستنجد بسياسيين

2021/09/18 | 21:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

دعت لجنة الاقتصاد النيابية، اليوم السبت، الى تبني خطة الجلبي في استرداد اموال العراق المهربة للخارج.

وقال عضو اللجنة، ندى شاكر جودت، في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "استرداد الاموال العراقية المنهوبة والمهربة للخارج ضرورة ستراتيجية"، مردفة: "لكن هل بمقدور الحكومة والتي تبقى على عمرها اقل من شهر على تحقيقها من خلال اقامة مؤتمر في بغداد".

وشددت، أن "الامر صعب ومستحيل في ذات الوقت لان الفساد لايزال ينخر المؤسسات من الداخل".

واضافت جودت، ان "السياسي العراقي الراحل احمد الجلبي كشف قبل سنوات طويلة مفاصل تهريب الاموال العراقي بالارقام وطرق استعادها وماهي الحلول المطروحة لكن هل طبقت خارطة الطريق التي دعا اليها في حينها الجواب لا"، لافتة الى ان "الحكومة عاجزة على مكافحة الفساد او اعتقال رؤوسه الكبيرة في البلاد".

واشارت الى "معالجة الفساد تتطلب مكاشفة حقيقية وحسم في القرارات وان يسعى رئيس الحكومة الى فتح حوار مع المتهمين بهدر المال العام من اجل دفعهم للقبول بشروط اعادة ما اخذوه من اموال لخزينة الدولة وان يبعد سيطرتهم على المؤسسات الحكومية حتى يمكن الاسهام في بناء حقيقي من خلال تخطيط يسهم في تلبية متطلبات الاهالي في كل المحافظات من خلال توفير الخدمات وخق الانتعاش الاقتصادي".

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