الصحة تؤكد: لم نتجاوز مرحلة خطر كورونا

2021/09/18 | 21:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة الصحة، السبت، بان البلاد لم تتجاوز مرحلة الخطر رغم تسجيل انخفاض كبير باصابات فيروس كورونا.وقالت عضو الفريق الاعلامي في الوزارة، ربى فلاح، انه “سجلنا اليوم قلة ملحوظة باعداد الاصابات والوفيات بكورونا والحالة الحرجة، وهذا التراجع استمر على مدار اسابيع يعود الى الاقبال الواسع على اللقاحات”.واضافت ان “هذا يعطينا مؤشر ان […]

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