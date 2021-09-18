إيران تعلن البدء في تطعيم الأطفال والمراهقين بلقاحات كورونا الصينية والكوبية

2021/09/18 | 21:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم السبت، أنها ستبدأ اعتبارا من يوم غد الأحد بتطعيم المراهقين والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما بلقاحات صينية وكوبية مضادة لفيروس كورونا المستجد.وفي […]

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