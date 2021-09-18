2021/09/18 | 21:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، عن وضع خطة خاصة بيوم الاقتراع بانتخابات العاشر من تشرين الأول المقبل، فيما أكدت استمرار الخدمات الصحية خلال العملية الانتخابية.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البدر يؤكد استمرار الخدمات الصحية خلال العملية الانتخابية المركز الخبري الوطني.

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