"شيف الملوك" يكشف الأكلات المفضلة للعاهل السعودي

2021/09/18 | 21:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الشيف السعودي، توفيق القادري، عن الأكلات المفضلة التي كان يعدها للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقادة آخرين.

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