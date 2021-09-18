الصحة تضع خطة خاصة بيوم الاقتراع

2021/09/18 | 21:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعكشفت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، عن وضع خطة خاصة بيوم الاقتراع بانتخابات العاشر من تشرين الأول المقبل، فيما أكدت استمرار الخدمات الصحية خلال العملية الانتخابية.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الإجراءات الوقائية الصحية جزء مهم من أي فعالية وجزء أساسي من العملية الانتخابية، وهناك متابعة من قبل القطاعات الصحية الأولية بالارتباط مع الدوائر الصحية في بغداد والمحافظات"، لافتاً الى أن "وزارة الصحة جزء من الجهات المنظمة للانتخابات".وأشار إلى أن "العمليات الصحية وعمليات الطوارئ والحوادث وغيرها ستبقى مستمرة في يوم الاقتراع، وكذلك الخدمات الصحية لمرضى كورونا مستمرة مثل كل مناسبة اعتيادية يمر بها البلد"، مؤكداً أن "كوادر الصحة ستكون متواجدة في مراكز الاقتراع، وهناك خطة وضعتها الوزارة وسوف يتم الاعلان عن تفاصيلها لاحقا".وفي وقت سابق، أكدت قيادة العمليات المشتركة عدم وجود أي توجه بفرض حظر شامل بيوم الاقتراع.

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