زلزال يضرب دولة عربية مجاورة

2021/09/18 | 21:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل، بأنها رصدت زلزالا بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، شمال شرق الكويت.وذكرت الشبكة في بيان، أن الزلزال حدث في تمام الساعة 03:18 صباحا بالتوقيت المحلي للكويت، وعلى عمق سبعة كيلومترات في باطن الأرض بمنطقة الروضتين في شمال شرق البلاد.

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