العراق أيضاً.. تعرف على الدول التي ستلتزم بخفض انبعاثات غاز الميثان - عاجل

2021/09/18 | 21:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، عن رغبتهما في خفض انبعاثات غاز الميثان الذي يرفع درجة حرارة الكوكب وقامتا بدعوة الدول في مختلف أنحاء العالم إلى دعمهما.

وقال البيت الأبيض والمفوضية الأوروبية وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إنه "سوف يتم إطلاق مبادرة متطابقة في مؤتمر المناخ "كوب 26 " في جلاسكو".

وسوف تلتزم الدول التي تضم المبادرة بالهدف المشترك بخفض انبعاثات الميثان العالمية بواقع نحو 30 % على الأقل بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2020.

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أعلنت المكسيك وإيطاليا وغانا وإندونيسيا العراق والأرجنتين عن دعمهم للمبادرة، وفقا لبيان مشترك.

ويتولد غاز الميثان على سبيل المثال، من الزراعة ومقالب القمامة أو صناعة النفط والغاز.

ووفقا للوكالة الالمانية الاتحادية للبيئة، فإن غاز الميثان يعد أكثر ضررا على البيئة من ثاني أكسيد الكربون 25 مرة.

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