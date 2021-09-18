الصحة تتحدث عن اجراءاتها بيوم الانتخابات

2021/09/18 | 21:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

كشفت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، عن وضع خطة خاصة بيوم الاقتراع بانتخابات العاشر من تشرين الأول المقبل، فيما أكدت استمرار الخدمات الصحية خلال العملية الانتخابية.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن "الإجراءات الوقائية الصحية جزء مهم من أي فعالية وجزء أساسي من العملية الانتخابية، وهناك متابعة من قبل القطاعات الصحية الأولية بالارتباط مع الدوائر الصحية في بغداد والمحافظات"، لافتاً الى أن "وزارة الصحة جزء من الجهات المنظمة للانتخابات".وأشار إلى أن "العمليات الصحية وعمليات الطوارئ والحوادث وغيرها ستبقى مستمرة في يوم الاقتراع، وكذلك الخدمات الصحية لمرضى كورونا مستمرة مثل كل مناسبة اعتيادية يمر بها البلد"، مؤكداً أن "كوادر الصحة ستكون متواجدة في مراكز الاقتراع، وهناك خطة وضعتها الوزارة وسوف يتم الاعلان عن تفاصيلها لاحقا".

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