الصحة تعلن وصول شحنات جديدة من لقاحات كورونا

2021/09/18 | 21:34 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصل كمية الجرع إلى أكثر من 400 ألف جرعة (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، وصول شحنات جديدة من لقاحات فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نخسة منه، إنه "أعلنت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية عن وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وتصل كمية الجرع إلى أكثر من 400 ألف جرعة".

وأكدت الشركة وفق البيان، بأنه "تم توزيع الصناديق على أسطول البرادات المخصصة لنقل تلك الصناديق، حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد إلى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق بما فيها إقليم كردستان".

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