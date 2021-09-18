2021/09/18 | 21:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني رصد علماء الفلك الصينيون واليابانيون ضوءا جديدا في السماء، في القرن الثاني عشر، يسطع بشكل مبهر مثل كوكب زحل، وتوقع الفلكيون أن هذا الضوء ناتج عن انفجار هائل لسبر نوفا وحددوا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اُكتشف لغزه اليوم… مشهد غريب رصده فلكيون قبل 900 عام واختفى المركز الخبري الوطني.

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