2021/09/18 | 21:35 - المصدر: راديو المربد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حكومة النجف للمربد: دخول القوات الامنية حالة الطوارئ وبدء خطة حماية الزائرين #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: -3wVV1G4HMM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حكومة النجف للمربد: دخول القوات الامنية حالة الطوارئ وبدء خطة حماية الزائرين #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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