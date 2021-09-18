2021/09/18 | 21:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CZWkRhXRyB0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هيئة الاستثمار تطلق مبادرة لدعم مشاريع الشباب | تقرير علي الاحمد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هيئة الاستثمار تطلق مبادرة لدعم مشاريع الشباب | تقرير علي الاحمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).