المرشح مشتاق الشمري يتحدث لـ”النور” عن دور التشريعات في النهوض بواقع المدن

2021/09/18 | 21:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد المرشح للانتخابات النيابية، مشتاق الشمري (الدائرة 14 تسلسل 55)، أهمية تشريع القوانين التي تصب في صالح سكان الدوائر الانتخابية.وقال الشمري في تصريح لـ”النور نيوز” إن “المهم أن يلتفت المرشحون الفائزون، إلى ضرورة تشريع القوانين الملحة، التي تخدم أهالي وسكان الدوائر الانتخابية”، مشيراً إلى أن “عمله في مجلس النواب المقبل، سيكون …

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