2021/09/18 | 21:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، عن وضع خطة خاصة بيوم الاقتراع بانتخابات العاشر من تشرين الأول المقبل، فيما أكدت استمرار الخدمات الصحية خلال العملية الانتخابية.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح للوكالة الرسمية، إن “الإجراءات الوقائية الصحية جزء مهم من أي فعالية وجزء أساسي من العملية الانتخابية، وهناك …

ظهرت المقالة الصحة تكشف عن وضع خطة خاصة بيوم الانتخابات أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تكشف عن وضع خطة خاصة بيوم الانتخابات) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تكشف عن وضع خطة خاصة بيوم الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).