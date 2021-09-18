استقالة مدرب الجوية.. واتفاق مبدئي مع البديل

2021/09/18 | 21:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم المدرب أحمد خلف استقالته من قيادة

القوة الجوية، بعد خسارة الفريق أمس

أمام الزوراء، في بطولة كأس السوبر،

بهدف دون رد.

وقال مصدر مقرب من الإدارة في تصريحات

لكورة إن النادي قبل استقالة

خلف وفاو

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