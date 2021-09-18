2021/09/18 | 22:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قرر مجلس النواب، اليوم السبت، إضافة فقرة جديدة لجدول أعماله.

وبحسب ما نشرته الدائرة الإعلامية للمجلس، أن الأخير أضاف فقرة تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يضيف فقرة جديدة لجدول اعمال جلسة الاثنين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يضيف فقرة جديدة لجدول اعمال جلسة الاثنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).