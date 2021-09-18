2021/09/18 | 22:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iZg5BgL1Wg4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نفس عميق | مكافحة الفساد في العراق .. نلاحق الأموال والفاسد طليق !) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نفس عميق | مكافحة الفساد في العراق .. نلاحق الأموال والفاسد طليق !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).