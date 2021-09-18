تونس: تظاهرات مؤيدة ومعارضة لقرارات قيس سعيد وسط استقطاب سياسي متصاعد

2021/09/18 | 22:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم تونسيون وقفات مؤيدة ورافضة لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، التي اتخذها قبل نحو شهرين، وأدخلت البلاد في أزمة دستورية واستقطاب سياسي متصاعد.

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