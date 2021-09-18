العتبة الحسينية المقدسة تنفي عودة صلاة الجمعة الأسبوع المقبل

2021/09/18 | 22:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعنفت الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، اليوم السبت، الانباء التي تحدثت عن عودة صلاة الجمعة الاسبوع المقبل.وقال رئيس قسم الاعلام في العتبة المقدسة عقيل الشريفي في تصريح صحفي تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، "ننفي الانباء التي تحدثت عن عودة صلاة الجمعة والتي تناولتها بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".وكانت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت انباء غير صحيحة، تحدثت عن عودة صلاة الجمعة في الصحن الحسيني المقدس بدأً من الاسبوع المقبل.وقررت ادارة الصحن الحسيني الشريف في (5 آذار 2020) عدم اقامة صلاة الجمعة، بسبب الظرف الصحي الراهن الذي يمر به العراق ورعاية لما دعت اليه دائرة الصحة في كربلاء المقدسة.

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