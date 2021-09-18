وزارة التخطيط: تكلفة تعداد السكان 120 مليار دينار ونحتاج لـ100 ألف موظف

2021/09/18 | 22:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، إن تكلفة التعداد العام للسكان في البلاد، المقرر إجراؤها عام 2022، تقدر بنحو 120 مليار دينار.

وأضاف الهنداوي أنه "من الناحية المبدئية، فالميزانية التي قدمتها الوزارة لمجلس الوزراء بخصوص تكاليف التعداد العام للسكان، والتي اقرها رئيس الوزراء، تقدر بنحو 120 مليار دينار عراقي"، وفقاً لـ"رووداو".

وأوضح أن "الوزارة تنتظر اقرار موازنة العام المقبل، والتي تكون متضمنة لهذه التخصيصات"، مشيرا الى أن "كل الأمور المتعلقة بالتعداد العام للسكان، مرتبطة باقرار الموازنة العامة للبلاد لعام 2022".

يشار إلى أن آخر تعداد سكاني أجري في العراق كان في عام 1997.

أما بشأن تحديد موعد إجراء التعداد العام، أشار الهنداوي إلى أن "الموعد يتحدد بناء على الموازنة وكل شيء متوقف عليها"، مردفاً أنه "من الناحية المبدئية سيكون قبل نهاية عام 2022".

وبخصوص الاجراءات التي تسبق إجراء عملية التعداد العام للسكان، ذكر الهنداوي أن "التعداد به الكثير من الاجراءات التي تسبق تنفيذه، تتضمن الخطوات الاساسية التي يجب تنفيذها لحين تنفيذ مرحلة العد"، مردفاً أن "التعداد سيكون الكترونياً، وينبغي توفير أجهزة لوحية خاصة، والتي تقدر الحاجة الى 100 الف جهاز".

ولفت الى أن "من بين الاجراءات التي تسبق عملية التعداد العام للسكان، تدريب العدادين على آلية إجراء التعداد"، منوهاً إلى أن "العملية تحتاج إلى اكثر من 100 الف عدّاد، كما أن هنالك الحاجة الى انشاء مركز لمعالجة البيانات، وتأمين متطلبات العملية، واجراء تجارب تسبق التعداد في عدد من المناطق والمحافظات لمعرفة المعوقات التي قد تواجه العملية، فضلا عن تفاصيل أخرى كثيرة ينبغي اكمالها وتنفيذها قبل اجراء التعداد العام للسكان".

وزارة التخطيط سبق أن بيّنت أن نسبة النمو السكاني تبلغ 2.6%، ومن المحتمل أن تنخفض النسبة إلى 2% في السنوات القليلة المقبلة.

ووفقاً لآخر إحصاءات وزارة التخطيط، يبلغ عدد سكان العراق 40.150.200 نسمة، منها (20.336.180) نسمة ذكور، و(19.784.000) اناث.

ويبلغ عدد الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين 15-24 عاماً (8.100.000) نسمة، وهم يشكلون 20% من المجتمع العراقي.

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