الخارجية الفرنسية: أزمة الغواصات ستؤثر على حلف شمال الأطلسي

2021/09/18 | 22:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لودريان حول إلغاء صفقة الغواصات: "كذب" و"أزمة خطيرة"

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