وزارة الدفاع تعين أول امرأة بمنصب مدير عام (صورة)

2021/09/18 | 22:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس الوزراء، تعيين بان فائق شهاب، بمنصب المدير العام لدائرة الأفراد في وزارة الدفاع.

واظهرت وثيقة مذيلة بتوقيع الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي،حصل NRT عربية، على نسخة منها، (18 ايلول2021)، إنه "المجلس قرر في جلسته الاعتيادية الثالثة والثلاثين المنعقدة في 31 آب 2021، الموافقة على تعيين بان فائق شهاب، بمنصب المدير العام لدائرة الأفراد في وزارة الدفاع، وآخرين".

وبذلك تكون بان فائق شهاب أول امرأة تتولى مهام مدير عام في وزارة الدفاع.

N.A

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