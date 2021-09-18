المستشارون لا يجيبون على الاتصال.. متظاهرو تشرين: الكاظمي وعدنا وانتهت مهلة الوعد (فيديو)

2021/09/18 | 22:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف متظاهرو تشرين، اليوم السبت، أن مستشاري رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لا يجيبون على الاتصالات رغم انتهاء مهلة الوعد الذي قطعه الكاظمي لجرحى المظاهرات.

وقال أحد قادة التظاهرات، ابو زين العابدين الحسناوي إنه "قبل عشرة أيام بالضبط، ذهبنا مع الجريح، وعد العزاوي، الذي اصيب بالشلل في المظاهرات، ومع الجريح كميل قاسم، وسبعة من جرحى المظاهرات المصابين بالشلل وجليسي الفراش منذ اكثر من عام ونصف، إلى مصطفى الكاظمي".

وبين أن "الكاظمي وعد أما باعطاء منحه لكل شخص بقيمة 100 الف دولار ويتم علاجهم على حسابهم الخاص في ألمانيا، كما انه سيضيف هدية لكل جريح 20 الف دولار من نثريته الخاصة، او إذا وافق الجرحى على المقترح الثاني، فأنه سوف يسفرهم الى ألمانيا لغرض العلاج وعلى نفقة الدولة ومهما كانت التكلفة".

وأكد أن "معظم الجرحى وافقوا هم وعوائلهم على منحه الـ100 الف دولار مع هدية 20 الف دولار من رئيس الحكومة"، موضحا أن "اليوم مضى 10 أيام تحديدآ على انتهاء المهلة، ومعظم الجرحى وعوائلهم يتصلون على المستشارين ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء لكن لا أحد يجيب".

وتابع: "حكومة الفيس بوك والإعلام تكذب وتخلف بوعدها للجرحى وعوائلهم الذين تأملو خيرآ وكانوا ينتظرون بصيص أمل من رئيس الوزراء"، مؤكدا أنه "لا يوجد حل سوى الإستمرار بحملات التبرع الى الجرحى وبالخصوص المصابين بالشلل".

وأوضح أن "العراقيين هم من سوف يعالج جميع المصابين في تظاهرات تشرين، ولا نحتاج منحة او شفقة رئيس الوزراء، الذي لم يصدق بوعده وكلامه للجرحى".

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