عمل تخريبي يتسبب بخروج خط كهرباء مندلي عن الخدمة

2021/09/18 | 22:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ديالى أعلنت مديرية كهرباء محافظة ديالى، اليوم السبت، عن تسبب عمل تخريبي بخروج خط كهرباء مندلي عن الخدمة.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بالتزامن مع افتتاح مشروع خط كهرباء مندلي الجديد 33KV دبل سيركت المغذي لناحيتي مندلي وقزانية والخارج من محطة بلدروز 132/33KV .، حدثت أعمال تخريبية على …

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