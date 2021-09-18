أمين بغداد: شارع الفلاح سيتحول لايقونة مميزة

2021/09/18 | 22:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن أمين بغداد علاء معن، السبت، بأن العاصمة تشهد نشاطاً عمرانياً بعد إطلاق التخصيصات المالية.وقال معن خلال زيارة ميدانية له لمتابعة أعمال غرس أشجار النخيل في شارع الفلاح بمدينة الصدر، وفقاً لبيان صادر عن مكتبه الإعلامي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “نتابع ميدانياً شارع الفلاح الذي يشهد أعمال غرس النخيل التي …

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