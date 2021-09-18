2021/09/18 | 22:33 - المصدر: المورد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أمين بغداد: شارع الفلاح سيتحول لأيقونة مميزة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/18 | 22:33.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمين بغداد: شارع الفلاح سيتحول لأيقونة مميزة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمين بغداد: شارع الفلاح سيتحول لأيقونة مميزة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمين بغداد: شارع الفلاح سيتحول لأيقونة مميزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).