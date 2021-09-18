2021/09/18 | 22:36 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

قالت وزارة الزراعة، إن عدد النخيل في العراق، بلغ 17 مليون نخلة في العام 2019، فيما كان العدد 19 مليون بالعام 2020.

قالت الزراعة إنه تمت قبل أيام زراعة 10 دوانم في منطقة اللطيفية و10 أخرى في الزعفرانية

وذكر وكيل الوزارة، ميثاق عبد الحسين، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، أن "دائرة البستنة التابعة للوزارة عملت على إنشاء 30 محطة زراعة نخيل كبنوك وراثية لكافة الأصناف المحلية وزراعتها وإكثارها وبيعها للمزارعين بما لا يقل عن 500 صنف".

اقرأ/ي أيضًا: هل يستطيع العراق أن يحتل مرتبة متقدمة في سوق التمور العالمية؟

وأضاف: "وفي الوقت نفسه استوردت فسائل نخيل نسيجي من الأصناف التجارية العالمية المجهول الإخلاص (أم الدهن)، وغيرها وعملت على أكثارها وبيعها للمزارعين من أجل التوسع في زراعة هذه الأنواع حيث نشرت آلاف الفسائل من الأصناف النسيجية وما زال العمل مستمرًا إلى اليوم ضمن استراتيجية لتحسين أصناف التمور".

ولفت إلى أنه "تمت قبل أيام زراعة 10 دوانم في منطقة اللطيفية و10 أخرى في الزعفرانية"، مؤكدًا أن "القطاع الزراعي يتطور إيجابيًا في اتجاه التوسع بزراعة النخيل".

وأشار إلى أنه "بحسب جهاز الإحصاء والتقييس المركزي التابع لوزارة التخطيط، فإن عدد النخيل بالعراق بلغ 17 مليون نخلة في العام 2019، فيما كان العدد 19 مليون بالعام 2020، وبذلك تكون الزيادة لعام واحد مليونين، مما يؤشر إلى أن القطاع الزراعي يسير باتجاه إيجابي نحو التطور".

اقرأ/ي أيضًا:

الزراعة تتوقع ارتفاع إنتاج التمور لمليون طن خلال العام الحالي

التمور العراقية تبدأ رحلة جديدة إلى أمريكا وأوروبا وروسيا والصين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تقدم إحصائية بأعداد النخيل في العامين الأخيرين) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تقدم إحصائية بأعداد النخيل في العامين الأخيرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).