النخيل يصطف في شارع الفلاح..  والأمين: سنحوّله إلى أيقونة بغدادية

2021/09/18 | 22:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أظهرت صور نشرتها أمانة بغداد، السبت، أحد ابرز مواقع مدينة الصدر المعروف بـ "شارع الفلاح"، وهو يتزين بأشجار النخيل، فيما أكد أمين العاصمة أنه سيتحول إلى "أيقونة بغدادية".

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وقال الامين علاء معن في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (18 أيلول 2021)، ان "شارع الفلاح في مدينة الصدر سيتحول لايقونة بغدادية مميزة، مبيناً بان "بغداد تشهد نشاطا عمرانيا اليوم و خلال الاشهر القادمة بعد اطلاق التخصيصات المالية".

وأوضح، "نتابع ميدانياً شارع الفلاح الذي يشهد اعمال غرس النخيل التي شرعنا بها اليوم وهي احدى مراحل التطوير التي تم اعدادها وتنفيذها وفق تصاميم مميزة وتشمل فتح الشوارع الخدمية وتطوير الشارع الرئيس والجزرات الوسطية واعمال الانارة ومد القالب وعمل التخصرات ورصف الارصفة وانشاء الكابات الزراعية ومن ثم تطوير واجهات الابنية، وكما وعدنا اهلنا في مدينة الصدر سيكون هذا الشارع ايقونة من ايقونات بغداد المميزة وهو جزء من رد الدين لهم لتضحياتهم الكبيرة طيلة السنين الماضية".

وأكد، "نحن فرحون لاشاعة ثقافة ازالة التجاوزات المنتشرة في الشارع طوعيا، حيث لمسنا تعاونا كبيرا من ابناء مدينة الصدر في هذا المجال".

وأشار معن الى ان "شارع الفلاح هو جزء من عملية تطوير شاملة لكل مدينة بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة ونعمل حالياً على تطوير ضمن (٨) محلات سكنية من ضمنها منطقة الفضيلية وشارعها الرئيسي لاسيما وان المنطقة لم تشهد سابقاً اي عملية تطوير او تأهيل".

وقال ان "هناك (٢٥ -٤٠) مشروعاً ننتظر اطلاق التخصيصات المالية لها من وزارة المالية للشروع بتنفيذها ، مشيراً الى ان " العاصمة تشهد حركة عمرانية حقيقية يزداد زخمها في الاشهر القادمة من هذه السنة كذلك عام ٢٠٢٢".

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