2021/09/18 | 22:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد قيادي في الحشد الشعبي، قاسم الكريطي، اليوم السبت، ان واجب تحالف الفتح هو الدفاع عن حقوق الحشد لانه صمام امن العراق، فيما لفت الى ان عودة المفسوخة عقودهم ستعزز صفوف الحشد الشعبي وقال الكريطي لبرنامج “حصاد الايام”: ان “استهداف الحشد الشعبي ليس وليد اللحظة بل بدأ منذ تأسيسه”.واضاف ان “اميركا استهدفت مقرات […]

ظهرت المقالة الكريطي: واجب تحالف الفتح هو الدفاع عن حقوق الحشد لانه صمام امن العراق أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكريطي: واجب تحالف الفتح هو الدفاع عن حقوق الحشد لانه صمام امن العراق) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكريطي: واجب تحالف الفتح هو الدفاع عن حقوق الحشد لانه صمام امن العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).