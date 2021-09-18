الحشد الشعبي يؤمن مناطق شرق سامراء

2021/09/18 | 22:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أنهى الحشد الشعبي، اليوم السبت، عملية مسح وتفتيش مناطق شرق مدينة سامراء.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “قوة من اللواء 315 التابع لقيادة قاطع عمليات سامراء […]

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