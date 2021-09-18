2021/09/18 | 22:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xVb6g9u2ZBQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خطى | بخشان زنكنة : المراة الوحيدة التي اعتبرها بيشمركة هي زوجة مام جلال) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خطى | بخشان زنكنة : المراة الوحيدة التي اعتبرها بيشمركة هي زوجة مام جلال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).