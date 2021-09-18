تجاوزت اعمارهم السبعين والثمانين..

2021/09/18 | 22:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجمع ثلاث شياب وقرروا نصب موكب على

طريق الزائرين في الناصرية لتقديم

الخدمة ونيل الخير كله، فاسسوا الموكب

من مالهم الخاص وقدموا خدمة كبيرة

للنساء والرجال، حتى وصل الامر الى ان

تلك الشيبة الكريمة تغسل ا

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