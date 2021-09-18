2021/09/18 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال 1- فضاء نقي:أعلنت وزيرة البيئة ليا ويرملين (36 عاماً) ظهر يوم الثلاثاء الماضي في ساحة مدينة كوبنهاكن، عن اتفاق أغلبية برلمانية من الحكومة والأخزاب المتضامنة معها على منح مجالس المدن صلاحية تقرير أية مناطق يمكن ان تثحدد كمناطق ذات هواء نقي من خلال عدة إجراءات منها منع سير السيارات التي تستخدم الديزل بدون فلترات، ومنع استخدام مواقد الخشب القديمة عند توفر بدائل تدفئة محلية أو بالغاز الطبيعي، وذلك ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوميات دنماركية 200+73 - حكمة اقبال) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوميات دنماركية 200+73 - حكمة اقبال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).