طالبان : ارهابنا الذي صدرناه / موضوعة : نائب الامام - اسماعيل شاكر الرفاعي

2021/09/18 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسماعيل_شاكر_الرفاعي طالبان : ارهابنا الذي صدرناه الجزء الرابع موضوعة نائب الامام 9 - صنعت العائلة العباسية عالمها الثقافي الخاص ، وسورته بسور المقدس ، ودفعته الى الاجيال اللاحقة لتتمثله على انه هويتها وأصالتها .



وفي كل جيل ، كان الفقيه السني هو الحارس الأمين لعالم العائلة العباسية الثقافي الذي يتمحور حول نظرية : الخلافة ( تكون الخلافة فيكون كل شئ ، ومن دونها لا تقوم للدين قائمة ، وهي نظرية رشيد ر ......





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