حفاظا على الخصوصية.. غوغل وأبل وفيسبوك تخوض معركة ضد الإعلانات

2021/09/18 | 22:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ تكنلوجيا تخوض منصات الإنترنت حاليا تطويرات حول سياسة تتبع وجمع معلومات المستخدمين لأهداف تسويقية، وفيما يبدو ذلك التطوير مجرد إصلاح تقني، فإنه يمثل معركة محتدمة حول مستقبل الإنترنت، وفقا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.ذكرت الصحيفة أن شركة أبل طرحت نافذة في أبريل تطلب من الأشخاص الحصول على إذن لتتبعهم من خلال …

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غوغل وأبل وفيسبوك تخوض معركة ضد الإعلانات أولاً على النور نيوز.

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