وزير الصدر يتوقع عدد مقاعد مرشحيه في البرلمان

2021/09/18 | 22:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد توقع صالح محمد العراقي وزير زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت، عدد مقاعد مرشحيه في البرلمان، لافتا إلى أن جميع المرشحين سيفوزون أو أغلبهم.

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