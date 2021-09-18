العدل تعلن مضامين خطتها للتحول نحو نظام الأتمتة

2021/09/18 | 22:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أوضحت وزارة العدل، اليوم السبت، إيجابيات ومضامين التحول نحو نظام الأتمتة في الدوائر العدلية، فيما أكدت أنها قطعت أشواطاً كبيرة في المشروع.وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، للوكالة الرسمية، إن “الوزارة تعمل على الأتمتة حالياً من خلال دوائرها في عموم العراق، والعمل جار على تدريب موظفي الوزارة على هذا النظام وإبرام …

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