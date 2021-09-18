2021/09/18 | 22:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني وصلت قنينة زجاجية تحتوي على رسالة من عام 1984 إلى شواطئ هاواي حيث اكتشفتها فتاة في التاسعة من العمر، بعد 37 عاماً من قيام طلاب في إحدى المدارس الثانوية في اليابان بإلقائها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد 37 عاماً من رمي رسالة في البحر… فتاة تعثر عليها أمام شواطئ هاواي المركز الخبري الوطني.

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