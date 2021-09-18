'سيارات ومسدسات هدايا للشيوخ'.. سياسي يكشف خفايا صادمة يقوم بها المرشح بحملته الانتخابية

2021/09/18 | 23:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد القيادي في حزب التقدم احمد المساري، السبت، ان بعض المرشحين يقدمون سيارات ومسدسات كهدايا لشيوخ عشائر، مبينا ان عدم المشاركة في الانتخابات يفسح الطريق للاحزاب الفاسدة للعودة بقوة.

وذكر المساري في حديث متلفز تابعه NRT عربية، (18 ايلول 2021)، ان "هناك تجار سياسية يجولون المناطق ويحملون حقائب يرصدون بها مبالغ لا تقل عن مليون دولار لحملتهم الانتخابية."

واضاف المساري ان "هناك من يستغل الشيوخ في حملته الانتخابية فيغرونهم بالهدايا، ويستغلون الشباب ويشترون بطاقاتهم الانتخابية مقابل 100 او 200 دولار"، لافتا الى انهم "عبارة عن تجار سياسية يفهمون لغة الربح والخسارة."

وتابع، ان "الذي يضع مبلغ مليون دولار لحملته الانتخابية فانه يريد ان يربح اضعاف ما وضعه من الصفقات والعقود او الوزارات التي تدر الاموال".

N.A

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