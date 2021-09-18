العتبة الحسينية تحسم عودة صلاة الجمعة

2021/09/18 | 23:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسمت الامانة العامة للعتبة الحسينية، السبت، الانباء التي تحدثت عن عودة صلاة الجمعة بدءا من الاسبوع المقبل.

وذكر رئيس قسم الاعلام في العتبة عقيل الشريفي في تصريح صحفي تابعه NRT اليوم، (18 ايلول 2021): "ننفي الانباء التي تحدثت عن عودة صلاة الجمعة والتي تناولتها بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".

وتداولت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق انباء مفادها عودة صلاة الجمعة في الصحن الحسيني بدءا من الاسبوع المقبل.

وكانت ادارة الصحن الحسيني قررت في (5 آذار 2020) عدم اقامة صلاة الجمعة، بسبب الظرف الصحي الراهن الذي يمر به العراق ورعاية لما دعت اليه دائرة الصحة في كربلاء.

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