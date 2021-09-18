طقس العراق يوم غد الأحد - عاجل

2021/09/18 | 23:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد المتنبئ الجوي أحمد التميمي، اليوم السبت، أن العراق سيشهد يوم غد، انخفاضا في درجات الحرارة، فيما بين سبب ذلك.

وقال التميمي، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "كتلة هوائية حارة نسبيا ستمتد عبر افريقيا الى شرق البحر المتوسط، سببها تمدد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا وبالتالي سترتفع درجات الحرارة على دول بلاد الشام، وفي المقابل تتمركز كتلة معتدلة فوق اجواء العراق وشمال الجزيرة العربية ستسبب بانخفاض درجات الحرارة في عموم مدن البلاد".

وبين أن "الرياح غدا شمالية غربية خفيفة الى معتدلة سرعتها 10-20كم، تنشط في مناطق الوسط والجنوب لتصل الى 40 كم في الساعة".

وأضاف المتنبئ الجوي أنه "سوف تنخفض تنخفض درجات الحرارة العظمى عما كانت عليه اليوم لتسجل محافظة دهوك 33 درجة، الموصل 36، سنجار 33، الرمادي 37، هيت 37، حديثه 36، القائم 35، الرطبة 34، الحبانية 37، النخيب 36، الفلوجة 37، اربيل 35، الشرقاط 36، تكريت 37، صلاح الدين 36، سامراء 37، كركوك 35، السليمانية 32، طوزخورماتو 37".

وتابع: "بينما ستسجل محافظة ديالى 38 درجة، بغداد 38، بابل 38، كربلاء 37، الديوانية 39، واسط 39، النجف 38، السماوة 40، السلمان 38، الرفاعية 38، ذي قار 40، الفجر 39، ميسان 40، البصرة 42".

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