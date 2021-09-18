محلل سياسي : سنشهد معركة انتخابية بعد تغيير قانون الانتخابات

2021/09/18 | 23:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، علي المعماري، اليوم السبت، اننا سنشهد معركة انتخابية بعد تغيير قانون الانتخابات، فيما اشار الى ان انتخابات كركوك ستشهد تدخلا اقليميا.وقال المعماري لبرنامج “حصاد الايام”: انه “سنشهد معركة انتخابية بعد تغيير قانون الانتخابات”.واضاف ان “هناك صراع حقيقي في الدائرة الانتخابية الثانية بكركوك”.وتابع ان “الصراع الانتخابي بكركوك يأتي لتعدد […]

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